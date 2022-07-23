Министр обороны Турции Акар заявил, что Россия не причастна к обстрелу Одесского порта

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23 июля 2022, 18:13 Источник: ТАСС

Одесский порт. Фото: Andrey Nekrasov /globallook.com

Россия не причастна в ракетным ударам, нанесенным в субботу по Одесскому порту, и в настоящее время расследует случившееся. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит в своем официальном твиттер-аккаунте военное ведомство страны.

«В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», - заявил Акар.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары по Одесскому порту, заявив, что это ставит под угрозу выполнение заключенных в Стамбуле соглашений по зерну.