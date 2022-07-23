В Киев приехала делегация нижней палаты Конгресса США

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23 июля 2022, 17:48 Источник: РБК

Фото с сайта офиса президента Украины.

В Киеве находится с визитом делегация палаты представителей Конгресса США. В субботу конгрессмены встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на его официальном сайте.

В своем телеграм-канале в субботу Зеленский опубликовал видео встречи и благодарность за «вклад США в защиту Украины».

«Благодарен за последний объявленный пакет помощи в сфере безопасности. Особенно — за крайне нужные нам пусковые установки HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты», — написал Зеленский.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 270 млн долларов. Вашингтон направит Киеву 580 ударных разведывательных беспилотников Phoenix Ghost, четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, противотанковые средства и 36 тысяч снарядов.