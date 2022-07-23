Кандидат на пост британского премьера Риши Сунак признал, что у Лиз Трасс более сильные позиции в предвыборной гонке

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23 июля 2022, 16:35 Источник: РИА Новости

Кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак, Martyn Wheatley/globallook.com

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак, который вместе с главой МИД Лиз Трасс вышел в финал предвыборной борьбы за пост премьер-министра, назвал себя аутсайдером в ней.

Выступая в субботу во время старта предвыборной кампании в графстве Линкольншир, он признал, что у действующего министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс более сильные позиции. Трансляцию выступления вел телеканал Sky News.

«Сегодня начинается моя кампания с членами партии. <...> Я сделаю все, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер» - заявил Сунак.

По данным опроса исследовательской компании YouGov, более 60% членов Консервативной партии Великобритании намерены отдать свои голоса за Трасс.