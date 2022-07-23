IMAX уходит из России

Корпорация IMAX, предоставляющая кинематографическую систему, на которой основаны ряд технологий кинопоказа, покинула Россию с 1 июня 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева.
«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая», -заявил он.
Более того, все сотрудники компании уволены, а руководство, которое ранее базировалось в Москве, переехало в Лондон.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров не собирается уезжать из страны. Об этом он рассказал подписчикам в соцсетях.
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