Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, «в то время когда все бегут из страны»

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22 июля 2022, 22:47 Источник: teleprogramma.pro

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Певец Филипп Киркоров на концерте в Сочи заявил, что не собирается никуда уезжать из страны, вызвав немалый восторг зрителей, пишет в пятницу teleprogramma.pro.

«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», - сказал Киркоров.

Как пишет издание, заявление певца было с восторгом встречено зрителями. Оно отмечает также, что на концерте был полный аншлаг, несмотря на требования общественности ряда южных городов России отменить гастроли Киркорова.