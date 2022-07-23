Жителям частных домов Мариуполя начали выдавать стройматериалы для восстановления зданий

Жителям частного сектора Мариуполя начали выдавать строительные материалы для восстановления домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента развития строительной отрасли Минстроя ДНР Руслана Теряева.
По словам Теряева, частный сектор тщательно обследован. Материалы выдаются по мере необходимости.
Так, среди гуманитарных стройматериалов числится лес, шифер, стекло и другие.
Отмечается, что получить их можно уже сейчас.
В ремонте нуждаются около 2 тыс. домов.
Для тех жителей, которые не могу самостоятельно провести работы, будут организованы специальные бригады помощи.
Ранее сообщалось, что председатель Госсовета Крыма Константинов не сомневается в оперативном и качественном восстановлении Мариуполя.
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