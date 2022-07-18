Председатель Госсовета Крыма Константинов уверен, что Мариуполь отстроят как Грозный в Чечне

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18 июля 2022, 20:57 Источник: Владимир Константинов

Мариуполь Сегодня | ИА "Арбалет", фото: vk.com/marik_today

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уверен, что Мариуполь в ДНР отстроят, как отстроили в Чечне столицу Грозный. Глава Госсовета Крыма написал в своем Telegram-канале о том, что жителям Мариуполя необходимо своё постоянное жильё до наступления зимнего сезона, и город уже вовсю отстраивается.

Константинов сообщил, что "оперативный характер строительных работ определяет и то, что их ведёт Минобороны РФ".

По его словам, Мариуполь повторил судьбу Грозного, разрушенного в ходе боёв по его освобождению от международных террористов.

"Есть полная уверенность, что повторит город на берегу Азовского моря и дальнейшую судьбу Грозного, ставшего одним из красивейших городов России", - указал Константинов.

Он информирует о том, что в Мариуполь "заходят крупные игроки строительного рынка из Москвы, Петербурга". "Поэтому дело пойдет очень быстро. Через пять лет люди получат совершенно новый город", - заметил он.

"Мариуполь должен быть символом наступления новой жизни для всех, кто высвободился из-под пяты киевского режима", - подчеркнул Константинов.