Edeka переименовала «московское» мороженое в «киевское»

Крупная торговая сеть Германии Edeka переименовала мороженое «Ice Snack Sandwich Moskauer Art» («Айс снэк сэндвич по-московски») в «Ice Snack Sandwich Kiewer Art» («Айс снэк сэндвич по-киевски»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.
Пресс-секретарь супермаркета Мириам Хаймберг отметила, что в компании до сих пор обеспокоены происходящим на Украине.
Смена названия является жестом солидарности со страной.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.
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