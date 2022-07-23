Edeka переименовала «московское» мороженое в «киевское»

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23 июля 2022, 14:11

Stephan Schulz/ globallookpress.com

Крупная торговая сеть Германии Edeka переименовала мороженое «Ice Snack Sandwich Moskauer Art» («Айс снэк сэндвич по-московски») в «Ice Snack Sandwich Kiewer Art» («Айс снэк сэндвич по-киевски»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.



Пресс-секретарь супермаркета Мириам Хаймберг отметила, что в компании до сих пор обеспокоены происходящим на Украине.



Смена названия является жестом солидарности со страной.



Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.