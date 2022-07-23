Токаев подтвердил позицию Казахстана о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине

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23 июля 2022, 13:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил позицию республики о необходимости дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу президента Казахстана.



«Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине», - говорится в сообщении», - написано в сообщении.



Касым-Жомарт Токаев также позитивно отметил трехстороннее соглашение по экспорту украинского зерна, которое было достигнуто в Турции с помощью ООН.



Ранее сообщалось, что власти Казахстана остановили производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V».