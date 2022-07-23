Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Токаев подтвердил позицию Казахстана о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине

, 13:00

Токаев подтвердил позицию Казахстана о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил позицию республики о необходимости дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу президента Казахстана.

«Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине», - говорится в сообщении», - написано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также позитивно отметил трехстороннее соглашение по экспорту украинского зерна, которое было достигнуто в Турции с помощью ООН.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана остановили производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Премьер-министр Венгрии: Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах

Европа с введением пакетов антироссийских санкций столкнулась с резким повышением цен, экономическими и политическими проблемами, за последний месяц правительства четырех европейских стран — Болгарии, Великобритании, Италии и Эстонии — ушли в отставку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления в городе Бэиле-Тушнад.

Общество

Политика