Токаев подтвердил позицию Казахстана о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил позицию республики о необходимости дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу президента Казахстана.
«Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине», - говорится в сообщении», - написано в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев также позитивно отметил трехстороннее соглашение по экспорту украинского зерна, которое было достигнуто в Турции с помощью ООН.
Ранее сообщалось, что власти Казахстана остановили производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
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