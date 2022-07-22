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Казахстан остановил производство российской вакцины «Спутник V»

, 16:29 Источник: Telegram

Казахстан остановил производство российской вакцины «Спутник V»
Вакцина «Спутник V», Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Казахстане отказались от производства российской вакцины «Спутник V». Карагандинский завод, на котором она выпускалась, остановлен. Об этом сообщил телеграм-канал ORDA со ссылкой на директора департамента лекарственной политики Минздрава республики Бауыржана Джусипова.

Как сообщил на брифинге в пятницу чиновник, этот шаг связан с тем, что Казахстан произвел достаточное количество собственной вакцины QazVac. Кроме того, министерство здравоохранения Казахстана, по его словам, ведет сейчас переговоры о закупке новых партий вакцины Pfizer.

«После начала пандемии мы запустили производство вакцины «Спутник V» в Караганде. Сейчас этот процесс приостановлен. На сегодня у нас объем вакцин достаточен», - заявил Джусипов. 

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