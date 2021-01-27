Казахстан приступил к производству первой партии вакцины «Спутник V»
27 января 2021, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 27 января, стало известно, что Казахстан приступил к производству первой партии вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом сегодня днем сообщил Минздрав республики.
Первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов заявил, что первая партия вакцины "Спутник V", произведенная в стране, будет состоять из 90 тысяч доз.
Отмечается, что с 1 февраля в республике начнется вакцинация против коронавируса нового типа с использованием вышеуказанного препарата, произведенного в России. Планировалось, что уже с 15 февраля к процессу вакцинации в Казахстане присоединится "Спутник V", который будет произведен на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала текущего года планируется ввести в оборот препарат QazCovid-in, который в настоящий момент находится в республике на третьей фазе клинических испытаний.
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