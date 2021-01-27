В Польше произошла первая кража вакцины против COVID-19

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27 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ампулы, pixabay.com

В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши произошла кража пузырьков с вакциной от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию днем в среду, 27 января, предоставили в местной полиции.

Происшествие случилось сегодня утром. Установлено, что в частной поликлинике в местности Илово-Осада была зафиксирована кража со взломом.

Пресс-секретарь полиции в Дзялдово Юстина Новицкая уточнила, что пропали три пузырька вакцины от COVID-19 – в общей сложности 18 доз препарата. Кроме того, исчезли другие лекарства.

В настоящий момент на месте инцидента работает следственная группа. Вакцинация нескольких граждан, записавшихся на прививку, отложена.