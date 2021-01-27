Участница испытаний вакцины Sinopharm в Перу скончалась от последствий COVID-19

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27 января 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

В Перу скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19, участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Об этом сообщил университет Каэтано Эредиа.

Подчеркивается, что лечение женщины началось незамедлительно после выявления коронавирусной инфекции – она была доставлена в клинику и находилась под наблюдением врачей. Изначально в университете заявили, что не знают, получила ли участница исследований вакцину, или плацебо.

К настоящему моменту установлено, что кончина женщины не связана с препаратом, поскольку ей дали плацебо.