Российская авиация уничтожила в Донбассе свыше половины личного состава батальона 14-й механизированной бригады ВСУ

Российская авиация ликвидировала на территории Донбасса свыше половины личного состава батальона 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом заявило министерство обороны РФ.
«В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.
Ранее в субботу сообщалось, что ВКС РФ, применив высокоточное оружие, ликвидировали в Днепропетровской области до 200 военных из 406-й артиллерийской бригады ВСУ.