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Российская авиация уничтожила в Донбассе свыше половины личного состава батальона 14-й механизированной бригады ВСУ

, 13:27

Российская авиация уничтожила в Донбассе свыше половины личного состава батальона 14-й механизированной бригады ВСУ
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская авиация ликвидировала на территории Донбасса свыше половины личного состава батальона 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в субботу сообщалось, что ВКС РФ, применив высокоточное оружие, ликвидировали в Днепропетровской области до 200 военных из 406-й артиллерийской бригады ВСУ.

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