ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Днепропетровской области до 200 военных 406-й артиллерийской бригады армии Украины

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23 июля 2022, 13:14

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали на территории Днепропетровской области до 200 военнослужащих 406-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

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