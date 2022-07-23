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ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Днепропетровской области до 200 военных 406-й артиллерийской бригады армии Украины

, 13:14

ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Днепропетровской области до 200 военных 406-й артиллерийской бригады армии Украины
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали на территории Днепропетровской области до 200 военнослужащих 406-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, венгерский премьер-министр Виктор Орбан допустил, что события на Украине положат конец господству Запада.

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