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Аргументы Недели В мире 13+

The Mainichi: Япония запретит Путину присутствовать на похоронах Абэ

, 09:37

The Mainichi: Япония запретит Путину присутствовать на похоронах Абэ
Синдзо Абэ и Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Япония запретит президенту России Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает газета The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

Главе России запрещено посещать Японию из-за антироссийских санкций, которые связаны с проведением спецоперации на Украине.

По официальным данным, похороны бывшего премьер-министра пройдут 27 сентября.

На церемонии будут присутствовать большое количество иностранных делегаций, в том числе глав государств.

Кто именно приедет, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что президент России выражал соболезнование в связи с гибелью экс-премьера.

Стало также известно, что за жизнь Синдзо Абэ боролось большое количество медиков, ему перелили более 13 литров крови.

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