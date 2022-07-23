The Mainichi: Япония запретит Путину присутствовать на похоронах Абэ

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23 июля 2022, 09:37

Синдзо Абэ и Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Япония запретит президенту России Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает газета The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.



Главе России запрещено посещать Японию из-за антироссийских санкций, которые связаны с проведением спецоперации на Украине.



По официальным данным, похороны бывшего премьер-министра пройдут 27 сентября.



На церемонии будут присутствовать большое количество иностранных делегаций, в том числе глав государств.



Кто именно приедет, пока неизвестно.



Ранее сообщалось, что президент России выражал соболезнование в связи с гибелью экс-премьера.



Стало также известно, что за жизнь Синдзо Абэ боролось большое количество медиков, ему перелили более 13 литров крови.