The Mainichi: Япония запретит Путину присутствовать на похоронах Абэ

Япония запретит президенту России Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает газета The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.
Главе России запрещено посещать Японию из-за антироссийских санкций, которые связаны с проведением спецоперации на Украине.
По официальным данным, похороны бывшего премьер-министра пройдут 27 сентября.
На церемонии будут присутствовать большое количество иностранных делегаций, в том числе глав государств.
Кто именно приедет, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что президент России выражал соболезнование в связи с гибелью экс-премьера.
Стало также известно, что за жизнь Синдзо Абэ боролось большое количество медиков, ему перелили более 13 литров крови.
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