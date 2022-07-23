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Член ВГА Рогов: мощные взрывы на окраине Запорожья, скорее всего, были нанесены в районе дислокации украинской артиллерии

, 09:04 Источник: РИА Новости

Член ВГА Рогов: мощные взрывы на окраине Запорожья, скорее всего, были нанесены в районе дислокации украинской артиллерии
MOD Russia/via Globallookpress.com

Член Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на южной окраине Запорожья прогремели взрывы, которые, скорее всего, были в районе дислокации украинской тяжёлой артиллерии. 

«В самом городе (Запорожье, находится под контролем Киева – ред.) взрывов не было, это были взрывы на его южной окраине. Скорее всего это прилеты по позициям тяжелой артиллерии (украинских войск), из которой вчера осуществлялся обстрел освобожденной территории области. Это был удар по боевикам Зеленского», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель ВГА Запорожской области Рогов заявил, что кураторы из Великобритании дали команду Киеву не допустить бегства Вооруженных сил Украины с территории города Запорожья и максимально превратить данный населенный пункт в руины.

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