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22 июля 2022, 09:18 Источник: РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Кураторы из Великобритании дали команду Киеву не допустить бегства Вооруженных сил Украины с территории города Запорожья и максимально превратить данный населенный пункт в руины. На это, как передает РИА Новости, указал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму дана команда британскими кураторами не допустить бегства украинской армии и максимально превратить административный центр области город Запорожье в руины», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, политолог Сергей Марков отметил, что на Украине из реактивных систем залпового огня HIMARS стреляют офицеры стран Североатлантического альянса.