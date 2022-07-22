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Политолог Марков: на Украине из систем HIMARS стреляют офицеры стран НАТО, наведение на цель осуществляет разведка США и Британии

, 08:56

Политолог Марков: на Украине из систем HIMARS стреляют офицеры стран НАТО, наведение на цель осуществляет разведка США и Британии
Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

На Украине из реактивных систем залпового огня HIMARS стреляют офицеры стран Североатлантического альянса, наведение на цель осуществляет разведка Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт разместил публикацию, посвященную тактике применения РСЗО HIMARS, поставленных Киеву Вашингтоном.

«Управление HIMARS и стрельбу ведут офицеры стран НАТО, прежде всего США», — написал Марков.

По его словам, наведение систем на цель осуществляют американская и британская разведки. Охраняют установки HIMARS не украинские военные, а ЧВК из входящих в НАТО государств, указал политолог.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов счел, что в седьмом пакете санкций Евросоюз фактически признал регион частью России.

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