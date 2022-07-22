Представитель Запорожской ВГА Рогов счел, что в седьмом пакете санкций Евросоюз фактически признал регион частью России

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22 июля 2022, 08:25

Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Представитель Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов счел, что в седьмом пакете санкций Европейский союз фактически признал регион частью России.

Рогов прокомментировал в своем Telegram-канале введение против него ограничительных мер Евросоюзом.

«ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — говорится в посте, выложенном представителем администрации.

Владимир Рогов отметил, что в седьмом пакете рестрикций «еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России».

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев указал на то, что власти республики собираются добиваться независимости с последующим вхождением в состав РФ.