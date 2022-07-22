Глава МИД Приднестровья Игнатьев: власти республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России

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22 июля 2022, 07:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Тирасполь, Diego Herrera / globallookpress.com

Приднестровские власти собираются добиваться независимости с последующим вхождением в состав Российской Федерации. На это, как передает РИА Новости, указал министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев.

«Власти Приднестровья намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной республики Игнатьев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе депутат Госдумы Виктор Водолацкий спрогнозировал, что жители Херсонской и Запорожской областей Украины покажут высокую активность на референдумах о присоединении к РФ.