Приднестровские власти собираются добиваться независимости с последующим вхождением в состав Российской Федерации. На это, как передает РИА Новости, указал министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев.
«Власти Приднестровья намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной республики Игнатьев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Ранее на текущей неделе депутат Госдумы Виктор Водолацкий спрогнозировал, что жители Херсонской и Запорожской областей Украины покажут высокую активность на референдумах о присоединении к РФ.