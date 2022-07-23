Экс-министр экономики Штайнхофф: Польша ввела эмбарго на российский уголь «безрассудно и непродуманно»

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23 июля 2022, 07:33 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф заявил, что страна ввела эмбарго на российский уголь «безрассудно и непродуманно». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.

Штайнхофф выразил мнение, что отказ от российского угля был принят страной «безрассудно и непродуманно». Экс-министр экономики считает, что таким решением Польша увеличила риск потерь у отечественных предпринимателей, а также у обычных граждан, отапливающих дом с помощью угля.

Он также отметил, что решение о введении эмбарго на российский уголь имело бы смысл, если бы все страны ЕС приняли его в один момент.

«Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям», — заявил Штайнхофф.

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