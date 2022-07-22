Лечащий врач президента США сообщил о состоянии Байдена, заразившегося ковидом: «симптомы говорят об улучшении»

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22 июля 2022, 19:52 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas/globallook.com

Состояние здоровья президента США Джо Байдена улучшилось. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, чье заявление распространил в пятницу Белый дом.

«Его симптомы говорят об улучшении», - говорится в документе.

В четверг стало известно, что американский президент заразился ковидом. По словам О'Коннора, вечером у него поднялась температура до 37,4 градуса. В числе других симптомов наблюдаются кашель, насморк, повышенная утомляемость.

Врач рассказал, что президенту назначен препарат Paxlovid. Он таже подчеркнул, что Байден хорошо переносит лечение, в настоящее время « температура, пульс, давление, ритм дыхания и сатурация в норме».