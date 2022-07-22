СБУ сообщила об аресте активов Медведчука и его жены более чем на 1 млн долларов, назвав политика гражданином России

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2022, 17:17 Источник: ТАСС

Виктор Медведчук, Kremlin Pool/globallook.com

Служба безопасности Украины в пятницу сообщила в своем телеграм-канале об аресте имущества украинского политика, «гражданина России» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на сумму более одного миллиона долларов.

Как слуедует из сообщения, речь идет о корпоративных правах ООО с уставным капиталом более 1 млн долларов, банковских счетах, двух земельных участках общей площадью 8 гектаров и двух гостиничных комплексах.

«По данным СБУ, бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин России Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко», - сказано в сообщении. При этом, СБУ не говорит об обстоятельствах приобретения Медведчуком российского гражданства. Сам политик неоднократно заявлял, что не имеет паспорта РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Медведчук - «иностранный политический деятель, а не гражданин России».