Премьер Белоруссии Головченко: темпы инфляции в республике замедляются

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2022, 14:26

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, vpk.gov.by/ globallookpress.com

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что темпы инфляции в республике замедляются и пока нет оснований для того, чтобы они ускорились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БЕЛТА.

«Действительно, инфляция у нас замедляется, особенно по продовольственным товарам. Пока мы не видим никаких оснований для того, чтобы инфляция в Беларуси разогналась дальше»,-поделился он.



Премьер также уточнил, что Белоруссия не находится в изоляции от мировой экономики.



Напомним, годовая инфляция в Белоруссии ускорилась до 17,6%. В 2021 году инфляция составила 9,97%.



Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен на официальное признание указом ЛНР, ДНР и Крыма, если это будет необходимо.