Пушилин установил администрацию в шести освобожденных населенных пунктах ДНР

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2022, 12:57

Глава ДНР Пушилин, Evgeny Philippov/ globallookpress.com

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин установил администрацию еще в шести освобожденных союзными войсками населенных пунктах. Об этом он сообщил в указе.



В зону ответственности добавились поселок городского типа Верхнеторецкое, село Старомайорское, Новая Каменка, Берестовое, а также поселок Стряповка.



В городе Красный Лиман с начелением 20 тыс. человек на севере ДНР учредили собственную администрацию.



Поселок Верхнеторецкое к юго-западу от Горловки был освобожден в конце марта. Населенные пункты Стряповка и Новая Каменка вблизи Соледара были взяты под контроль подразделениями Народной милиции ЛНР и силами ДНР 14 июля. Село Старомайорское освобождено 19 июля, Берестовое - 20 июля.



Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов при необходимости признать указом Крым, ЛНР и ДНР.