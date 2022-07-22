Пушилин установил администрацию в шести освобожденных населенных пунктах ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин установил администрацию еще в шести освобожденных союзными войсками населенных пунктах. Об этом он сообщил в указе.
В зону ответственности добавились поселок городского типа Верхнеторецкое, село Старомайорское, Новая Каменка, Берестовое, а также поселок Стряповка.
В городе Красный Лиман с начелением 20 тыс. человек на севере ДНР учредили собственную администрацию.
Поселок Верхнеторецкое к юго-западу от Горловки был освобожден в конце марта. Населенные пункты Стряповка и Новая Каменка вблизи Соледара были взяты под контроль подразделениями Народной милиции ЛНР и силами ДНР 14 июля. Село Старомайорское освобождено 19 июля, Берестовое - 20 июля.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов при необходимости признать указом Крым, ЛНР и ДНР.
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