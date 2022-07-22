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Лавров: РФ открыта к наращиванию всестороннего партнерства со странами Африки

, 07:58

Лавров: РФ открыта к наращиванию всестороннего партнерства со странами Африки
Министр иностранных дел Сергей Лавров, MFA Russia/ globallookpress.com

РФ открыта к наращиванию всестороннего партнерства со странами Африки. Об этом сообщается в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для африканских СМИ на сайте МИД РФ.

«Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России. Мы открыты для его дальнейшего наращивания в русле стратегических решений, принятых на первом саммите Россия - Африка в конце октября 2019 года в Сочи», - отметил глава дипведомства.

Лавров также уточнил, что Россия не собирается навязывать Африке свою политику, уважает собственный путь развития страны, отказываясь от популярной модели «ведущий-ведомый».

Ранее сообщалось, что Лавров провел успешные переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто.

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