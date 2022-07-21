Лавров назвал содержательными и доверительными переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто

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21 июля 2022, 17:05 Источник: РИА "Новости"

министр иностранных дел России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли в доверительной атмосфере и были содержательными.

Сергей Лавров по итогам встречи с Петером Сийярто в Москве сообщил сотрудникам средств массовой информации, что их беседа с главой МИД Венгрии была доверительной, атмосфера на встрече царила деловая.