Портал Responsible Statecraft: признание РФ спонсором терроризма принесет США больше вреда, чем пользы

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22 июля 2022, 07:30

Президент США Джозеф Байден, Shawn Thew - Pool via CNP/ globallookpress.com

Администрация США получит больше вреда, чем пользы, если включит Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об это сообщает портал Responsible Statecraft со ссылкой на опрос нескольких экспертов.



«На деле это может даже принести больше вреда, чем пользы», - подчеркнули на портале.



Сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Раджан Менон считает, что санкции, принятые в отношении Москвы, дадут «обратный эффект» для стран Запада, ударив по их экономике.



Решение о признании РФ страной-спонсором терроризма также разрушит сотрудничество с российскими компаниями, которые поставляют в Америку газ и другие жизненно важные ресурсы.



На сегодняшний день в американский список государств-спонсоров терроризма входят Иран, КНДР, Куба и Сирия.



Ранее сообщалось, что США, по мнению депутата Госдумы, намерены присвоить России статус «страны-террориста» из-за неработающих санкций.