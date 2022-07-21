Депутат Госдумы Чепа: США хотят присвоить России статус «страны-террориста» из-за неработающих санкций

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21 июля 2022, 14:16 Источник: РИА Новости

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Соединенные Штаты хотят присвоить Российской Федерации статус «страны-террориста» из-за неработающих ограничительных мер, введенных в отношении Москвы. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Санкции против РФ не достигают результата, поэтому США и пытаются придать России статус страны-террориста, заявил первый замглавы комитета по международным делам ГД Алексей Чепа ("Справедливая Россия – За правду")», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как написало ранее издание Politico, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила главу американской дипломатии Энтони Блинкена о том, что Конгресс Штатов сам признает РФ «спонсором терроризма», если этого не сделает Госдепартамент.