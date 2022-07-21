В Таиланде выявлен первый случай заражения оспой обезьян

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21 июля 2022, 20:43 Источник: РИА "Новости"

анализ крови, https://unsplash.com/photos/qs8wUhpN1gs

На территории Таиланда зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. В Министерстве здравоохранения страны сообщили в четверг, 21 июля, что заболевшим является иностранный гражданин.

Оспа обезьян была выявлена у 27-летнего гражданина Нигерии, который приехал на остров Пхукет, чтобы отдохнуть.

В Минздраве Таиланда уточнили, что иностранец обратился в частную больницу с симптомами, которые напоминали описанные врачами в других странах признаки оспы. Сотрудники клиники сообщили о случившемся в ведомство. В настоящий момент устанавливается круг лиц, с которыми контактировал зараженный.