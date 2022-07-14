Вирусолог Альтштейн заявил, что ключевыми симптомами оспы обезьян являются повышение температуры, головная боль и тошнота

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14 июля 2022, 08:38 Источник: ТАСС

анализ крови, https://unsplash.com/photos/0jE8ynV4mis

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн предупредил, что ключевыми симптомами оспы обезьян являются повышение температуры, головная боль и тошнота.

Эксперт сообщил, что также при оспе обезьян могут воспаляться лимфоузлы. На третий-пятый день после заражения у пациента возникает характерная сыпь, которая, однако, не оставляет рубцов.

Вирусолог уточнил, что сначала на коже проявляются пятна, затем они превращаются в припухлости, на которых впоследствии образуются пузырьки с прозрачной жидкостью, в они в свою очередь могут перерасти в нагноения. После этого возникают корочки, которые позже отпадают, не оставляя следов.