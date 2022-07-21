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21 июля 2022, 17:29

Россия и Китая, Alexander Chernykh/ Russian Look

У Российской Федерации есть по меньшей мере три основных аспекта, чтобы сломать стереотипное поведение Запада и одержать над ним победу в геополитическом противостоянии. К такому заключению пришли аналитики китайского издания Baijiahao.

Авторы материала отметили, что в мире хорошо известны три железных аргумента России: ядерное оружие, нефть и газ. Основываясь на этих пунктах, Москва может рассчитывать на признание Западом своего проигрыша в этой геополитической партии. За сравнительно короткий срок США и союзники в Европе неоднократно пытались безуспешно повлиять на них, но приходили к провалу.

«Вашингтон оказался в затруднительном положении, поскольку введенные ограничения обернулись против своих инициаторов. Соединенные Штаты больше не могут этого выносить», – цитирует ФБА «Экономика сегодня» перевод статьи китайских аналитиков.

Напомним, ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО продолжает приближаться к границам России, создавая угрозу мирового конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Чечни Кадыров считает события на Украине битвой с мировым противником, которая закончится на территории стран НАТО.