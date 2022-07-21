Военные 36-й бригады морских пехотинцев ВСУ пожаловались на произвол офицеров и убийство «побратима»

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21 июля 2022, 16:44

ВСУ, facebook.com/andriy.tsaplienko/ Global Look Press

В сети появилось видеообращение солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. на кадрах военные жалуются, что офицеры бригады забили насмерть их побратима. Ролик выложил также Telegram-канал военного аналитика Бориса Рожина.

В обращении украинских морпехов говорится: «Приветствую! Обращаются ребята из 36-й бригады морской пехоты. Ребята из первого стрелкового батальона второй роты, часть пулемётного взвода.

Обращаемся по поводу гибели нашего побратима Стебо Романа. Некоторые офицеры нанесли тяжкие телесные повреждения, после которых Роман не выжил.

Ввсе ребята не желают спускать это дело просто так. Просим вас не быть равнодушными и разобраться в этом деле», − отметили в своём обращении киевские морские пехотинцы.

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Ранее стало известно, что не менее двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS находятся сейчас в южном секторе специальной военной операции, остальные на Донбассе. Огонь из этих РСЗО ведут натовские расчёты. Об этом сообщает телеграм-канал «Миротворец». То есть, военнослужащие НАТО принимают участие в боевых действиях против России.