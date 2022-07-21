Расчёты РСЗО HIMARS, воюющие на Украине, укомплектованы натовскими солдатами

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21 июля 2022, 15:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Пентагон

От двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS находятся сейчас в южном секторе специальной военной операции, остальные на Донбассе. Огонь из этих РСЗО ведут натовские расчёты. Об этом сообщает телеграм-канал «Миротворец». То есть, военнослужащие НАТО принимают участие в боевых действиях против России. Почему нет адекватной реакции Москвы.

Минимум две РСЗО HIMARS сейчас находятся на Николаевско-Криворожском участке фронта, остальные предположительно – на Донбассе. Всего страны НАТО (включая США) направили Киеву восемь систем. Но, обещано 18, значит и они скоро появятся на Украине, скорее всего их расчёты будут состоять из натовских военных. При этом натовцы не доверяют украинцам и практически не посвящают их в тонкости своей работы, сообщая только время пуска и координаты цели. О том, что военнослужащие сейчас воюют в качестве обслуги «Хаймарсов», сообщил агентству РИАН на правах анонимности источник из российских силовых структур. Он также поведал, что охраной систем и расчётов занимаются бойцы одной из западных ЧВК, подрядчик Пентагона. Целеуказания натовские расчёты получают от сотрудников разведки США, для добычи данных задействуется американская группировка военных спутников. Получается, что США уже сделали больше, чем достаточно для начала американо-российской войны.

Недавно стало известно, что Пентагон закажет у производителя 480 единиц РСЗО HIMARS. Более того на Украину к осени будут поставлены дальнобойные боеприпасы для этих систем MGM-140 ATACMS с радиусом поражения до 300 км. Получается, что Вашингтон втягивается в военные действия против России поступательно и затаскивает в них НАТО и других своих союзников, не входящих в состав Североатлантического блока. По сути, Штаты сформировали многочисленных антироссийский Альянс, примерно в том же ключе, как это делала Британия, инициировавшая войну с Россией 1853 -1856 годов.

Кроме этого, Конгресс США принял бюджет для обучения украинских летчиков пилотированию американских истребителей четвёртого поколения F-16. Срок на это отводится смехотворных – три месяца. Вывод напрашивается сам собой, воевать на этих истребителях будут пилоты ВВС стран, имеющих на вооружении данные самолёты. Конечно же в первую очередь речь идёт о пилотах из стран НАТО и США. Но могут быть задействованы турки, южные корейцы, израильтяне, голландцы, бельгийцы, датчане, норвежцы и даже венесуэльцы.

Кстати, стоит прислушаться к словам духовного и национального лидера иранцев аятоллы Хамении, который предельно точно охарактеризовал экспансионистские интересы США и НАТО: «Если путь для НАТО (и США – «АН») открыт, то эта организация не видит пределов». Выходит, что война с США и НАТО неизбежна и как писал Николо Макиавелли в своём широко известном среди военных специалистов трактате «Государь»: «Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить — к выгоде вашего противника».