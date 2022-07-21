ТАСС: ВСУ выпустили семь ракет из «Града» по Донецку

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив семь ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрел зафиксирован в 13:50 по местному времени (совпадает с мск).
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку, используя неуправляемые авиационные ракеты.
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