ВСУ обстреляли Новобахтумовку в ДНР неуправляемыми авиационными ракетами

Украинские войска выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по Новобахтумовке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ направлению: 08.40 (совпадает с мск) - н.п. Керамик - н.п. Новобахмутовка: выпущено 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы обстреляли село Доля в ДНР.
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