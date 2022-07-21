ВСУ обстреляли село Доля в ДНР

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21 июля 2022, 08:51

РСЗО HIMARS, MOD Russia/ globallookpress.com

Украинские вооруженные силы обстреляли село Доля в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

По последним данным, в результате обстрела повреждены три дома и два автомобиля



«Вооруженные формирования Украины атаковали село Доля. В результате обстрела повреждены три домостроения и два автомобиля», - говорится в Telegram-канале представительства.



В штабе территориально обороны ДНР также добавили, что за прошедшие сутки два мирных жителя республики погибли и двое были ранены после обстрелов с украинской стороны.



Ранее президент России Владимир Путин сообщил, восстановление Донбасса займет годы.