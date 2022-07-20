Путин заявил, что на восстановление ДНР и ЛНР потребуются годы

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20 июля 2022, 13:02 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил в среду, 20 июля, что страна будет помогать ЛНР и ДНР. Глава государства, однако, отметил, что потребуются годы, чтобы привести все в порядок в республиках.

В рамках общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" Владимир Путин подчеркнул, что вся Россия намерена помогать детям и взрослым в Луганской и Донецкой народных республиках, однако понадобятся месяцы, недели и даже годы, чтобы привести в порядок хозяйство вышеуказанных территорий.

"Но мы сделаем это обязательно", – заключил российский лидер.