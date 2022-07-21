В H&M заявили об отсутствии распродажи в связи с уходом из России

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21 июля 2022, 13:54

Ralph Peters, via www.imago-imag/ globallookpress.com

Ретейлер H&M, который планирует временно открыть магазины в августе перед полным уходом из России, будет продавать товары по полной цене. Об этом говорится на сайте компании.



«Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», - написано в сообщении.



H&M и H&M Home в России будут открываться поэтапно в течение августа для реализации стока.



В конце июня компания сообщила, что приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн). Отмечается, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Компания работала в России с 2009 г.



Ранее сообщалось, что под антироссийские акции Англии попадут не только близкие родственники чиновников.