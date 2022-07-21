Под антироссийские санкции ЕС попадут даже внуки и бабушки чиновников

В британском парламенте разъяснили ситуацию с антироссийскими санкциями в отношении физических и юридических лиц. В новом документе детально расписано, кто попадёт под ограничения. Например, в чёрный список войдут жёны, мужья, родители, братья и сёстры того лица, в отношении которого будут введены ограничения. Кроме того, они коснутся тётей, дядей, бабушек, дедушек и даже внуков.
Учитывая, что Англия является первым государством по введению антироссийских санкций, другие государства Старого Света будут брать с неё пример. Парламент Британии конкретизировал критерии ограничений из-за массового обращения выходцев из России в английские суды. Они считают, что их безосновательно включают в санкционные списки и вводят в отношении их серьёзные ограничения. По факту, в чёрные списки Великобритании попали все российские чиновники, в той или иной степени реализующие государственную программу.
Британские политики делают всё необходимое, чтобы россияне, владеющие имуществом в Стране Туманного Альбиона, не смогли его перевести на своих родственников. То есть оно юридически может перейти в собственность государства. В ближайшее время ЕС примет новый пакет санкций, в который войдут ограничения против новых российских политиков и юридических лиц.
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