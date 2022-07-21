Песков: трудно сделать что-то, что может еще больше испортить отношения РФ и США

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что трудно испортить отношения между США и Россией, положение которых итак является «незавидным».
Песков прокомментировал угрозу США о признании американским законодательным органом России страной-спонсором терроризма из-за событий на Украине.
«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага, хотя с другой стороны очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении», - сказал он.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США не удалось сделать Россию международным изгоем.
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