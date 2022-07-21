Захарова: США не удалось «отменить» Россию

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21 июля 2022, 12:29

Представитель МИД Мария Захарова, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила в ходе своего еженедельного брифинга, что США не удалось добиться «отмены» России.



«Так что с «отменой» России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится», -заключила Захарова.



Она сообщила, что российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки. Более того, только что успешно и результативно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, что только подтверждает крушение планов Белого дома по «отмене» России.



По словам Захаровой, Россия активно вовлечена в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира.



Ранее сообщалось, что, исходя из опроса, большинство американцев не видят будущим президентом США ни Байдена, ни Трампа.