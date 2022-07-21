Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Захарова: США не удалось «отменить» Россию

, 12:29

Захарова: США не удалось «отменить» Россию
Представитель МИД Мария Захарова, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила в ходе своего еженедельного брифинга, что США не удалось добиться «отмены» России.

«Так что с «отменой» России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится», -заключила Захарова.

Она сообщила, что российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки. Более того, только что успешно и результативно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, что только подтверждает крушение планов Белого дома по «отмене» России.

По словам Захаровой, Россия активно вовлечена в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира.

Ранее сообщалось, что, исходя из опроса, большинство американцев не видят будущим президентом США ни Байдена, ни Трампа.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram