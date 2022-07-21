Квиннипэкский университет: более 60% американцев не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа

Более 60% жителей США выступают против того, чтобы действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп выдвигали свои кандидатуры на следующих президентских выборах в 2024 году. Об сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Квиннипэкского университета.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 1 523 совершеннолетних американца.
По данным опроса, 71% участников социологического исследования выступают против кандидатуры Байдена, 64% респондентов против Трампа.
За эту неделю уровень поддержки действующего президента снизился до 36%. Этот показатель стал самым низким за все время работы Байдена в Белом доме.
Основной причиной снижения поддержки специалисты называют резкий рост инфляции в стране, которая в июне составила 9,1% в годовом исчислении.
Ранее спикер Кремля Володин сообщал, что нахождение президента США Байдена у власти невозможно без продолжения боевых действий на Украине.
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