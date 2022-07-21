Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Квиннипэкский университет: более 60% американцев не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа

, 10:34

Квиннипэкский университет: более 60% американцев не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа
Bruce Cotler/ globallookpress.com

Более 60% жителей США выступают против того, чтобы действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп выдвигали свои кандидатуры на следующих президентских выборах в 2024 году. Об сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Квиннипэкского университета.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1 523 совершеннолетних американца.

По данным опроса, 71% участников социологического исследования выступают против кандидатуры Байдена, 64% респондентов против Трампа.

За эту неделю уровень поддержки действующего президента снизился до 36%. Этот показатель стал самым низким за все время работы Байдена в Белом доме.

Основной причиной снижения поддержки специалисты называют резкий рост инфляции в стране, которая в июне составила 9,1% в годовом исчислении.

Ранее спикер Кремля Володин сообщал, что нахождение президента США Байдена у власти невозможно без продолжения боевых действий на Украине.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram