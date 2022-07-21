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Вице-премьер Испании Рибера назвала облегчением подачу газа по «Северному потоку»

, 12:49

Вице-премьер Испании Рибера назвала облегчением подачу газа по «Северному потоку»
Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера, H.Bilbao/ globallookpress.com

Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала облегчением возобновление поставок газа по газопроводу «Северный поток». Об этом она сообщила в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

«Это облегчение с точки зрения непосредственного давления», -заявила вице-премьер Испании.

Рибра также отметила, что восприняла с «некоторым скептицизмом» возобновление подачи газа.

Напомним, подача российского газа по газопроводу возобновилась с 7:00 МСК четверга после планового техобслуживания, которое началось 11 июля.

Ранее сообщалось, что газ снижался в цене на 6,5% из-за окончания ремонтных работ.

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