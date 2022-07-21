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Цена газа в Европе снизилась на 6,5% из-за возобновления поставок по «Северному потоку»

, 09:44

Цена газа в Европе снизилась на 6,5% из-за возобновления поставок по «Северному потоку»
Stefan Sauer/ globallookpress.com

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов на бирже снижалась на 6,5% на фоне возобновления поставок по «Северному потоку» после окончания техобслуживания. Об этом сообщает лондонская биржа ICE.

Поставки газа по «Северному потоку» возобновились утром 21 июля после окончания техобслуживания на газопроводе. Согласно данным Nord Stream AG, физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров —около 30% от максимума.

При этом номинации европейских потребителей равняются почти 2,66 миллиона кубометров в час —почти 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки.

Ранее сообщалось, что эксперт института энергетики Кондратьев рассказал о возможности запуска «Северного потока — 2» без сертификации.

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