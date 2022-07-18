Аналитик Кондратьев: для запуска «Северного потока — 2» сертификация необязательна

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18 июля 2022, 15:28

Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что для запуска «Северного потока — 2» сертификация необязательна.

Кондратьев отметил в беседе с RT, что запуск «Северного потока — 2» может быть произведён без сертификации. Особенно экономически выгодным было бы это для Германии, поскольку газопровод находится под давлением и готов к поставке газа в течение нескольких часов.

«Германия может получать газ по газопроводу, даже не имея полноценного решения о принятии его в постоянную эксплуатацию. Если такая необходимость возникла бы, то я думаю, что решение могло быть принято очень быстро», — подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что Канада отправила на самолете турбину Siemens для «Северного потока» в ФРГ.