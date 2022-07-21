Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Минобороны РФ: мобилизованные жители Западной Украины отказываются ехать в Донбасс из-за значительных потерь на востоке страны

, 12:48

Минобороны РФ: мобилизованные жители Западной Украины отказываются ехать в Донбасс из-за значительных потерь на востоке страны
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Мобилизованные жители Западной Украины отказываются ехать в Донбасс из-за значительных потерь подконтрольных Киеву сил на востоке бывшей советской республики. На это, как передает ТАСС, указало министерство обороны России.

«Мобилизованные жители западных областей Украины отказываются ехать в Донбасс из-за значительных потерь на востоке страны», — процитировано заявление Минобороны в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

В МО также отметили, что военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке в полном составе отказались участвовать в боях.

Ранее в четверг сообщалось, что ВКС РФ в результате удара по центру отдыха «Империя» в Одесской области 16 июля уничтожили свыше 600 боевиков.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram