ВКС РФ ударом по центру отдыха «Империя» в Одесской области 16 июля уничтожили более 600 боевиков, в том числе до 120 наемников

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21 июля 2022, 12:36

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ударом по центру отдыха «Империя» на территории Одесской области 16 июля уничтожили свыше 600 боевиков, в том числе до 120 наемников. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, предоставило министерство обороны РФ.

«Ударом ВКС России по центру отдыха "Империя" в Одесской области 16 июля ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 наемников, сообщает Минобороны России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

В процитированном посте также отмечается, что в результате удара по пункту дислокации в городе Николаеве 17 июля были уничтожены свыше 320 националистов.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что под ударом может оказаться половина Европы, если украинские ракеты долетят непосредственно до систем Запорожской АЭС.