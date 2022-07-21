Евгений Балицкий: если ракеты Украины долетят непосредственно до систем Запорожской АЭС, под ударом может оказаться пол-Европы

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21 июля 2022, 12:19

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Если украинские ракеты долетят непосредственно до систем Запорожской атомной электростанции, под ударом может оказаться половина Европы. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, выступил Евгений Балицкий, руководитель ВГА Запорожской области.

«Половина Европы может оказаться под ударом в случае, если ракеты со стороны Украины долетят непосредственно до систем Запорожской АЭС, считает глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, в среду три украинских беспилотника-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС. Реакторная часть станции повреждений не получила.

Ранее сообщалось, что спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова высказала уверенность в скором освобождении всей территории Донецкой народной республики.